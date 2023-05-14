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У Терезів буде напружений тиждень, а в Овнів посилиться особиста чарiвнiсть: гороскоп на 15-21 травня

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 308

 

У першій половині тижня ймовірні сутички Водоліїв з людьми з їхнього оточення

Овен (21.03-20.04)
Тиждень спокою i умиротворення. Багатьом Овнам вдасться використати тенденцiї цього тижня i створити комфортну обстановку для себе i оточуючих. Минулi неприємностi, конфлiкти i навiть ворожнеча можуть забутися. Посилюються життєвий потенцiал, упевненiсть, сексуальнiсть, особиста чарiвнiсть Овнiв. Спiлкування з друзями, зустрiчi з цiкавими людьми або творчi пошуки успiшнi i принесуть задоволення. Життєвий досвiд близьких людей може пiдказати Овнам потрiбний напрям, допомогти в ухваленнi важливого рiшення в їхньому життi. Сприятливi днi: 15, 20; несприятливi: 21.

Телець (21.04-21.05)
У Тiльцiв можуть з`явитися прекраснi можливостi для плiдного спiлкування. Можливо, вони знайдуть нових партнерiв. Багато Тiльцiв будуть достатньо байдужi до грошей, особливо тi, якi не вiдчувають гострої потреби у них. Успiх, славу i суспiльний престиж вони цiнуватимуть бiльше, нiж багатство. Вас може пiдвести розрахунок на природне терпiння i тверезе мислення. У результатi несподiваних подiй стосунки з близькою людиною можуть не скластися. У другiй половинi тижня ви вiдчуєте неспокiй i незадоволенiсть своїм оточенням. Сприятливi днi: 20; несприятливi: 15.

Близнюки (22.05-21.06)
Ймовiрно, Близнюкiв чекають дiловi i особистi зустрічі, а також оформлення важливих паперiв. Емоцiйна нестабiльнiсть не сприятиме взаєморозумiнню. Надiї, покладенi на майбутнi подiї, можуть виявитися марними. Бажання змiн i оновлення може пiдштовхнути до безуспiшного пошуку опори i допомоги в зовнiшньому середовищi. Кiнець кiнцем ентузiазм Близнюкiв може прийняти форму надмiрної допитливостi i марнотратства. Сприятливi днi: 19, 20; несприятливi: 16.

Рак (22.06-22.07)
Суперечливi тенденцiї зберiгаються. Ракiв може оточувати загальний спокiй. Але потiм радощi i невдачi стануть чергуватися. Змiна настрою або нездатнiсть концентруватися можуть зашкодити впоратися з найбуденнiшими справами. Тиждень пов`язаний з образами, iлюзiями. Можливо, Раки будуть убитi бездушним ставленням до них людей, в яких вони не сумнiвалися. Сприятливi днi: 21; несприятливi: 19.

Лев (23.07-23.08)
Не виключено, що ви зможете проявити свої таланти i здiбностi на найрiзноманiтнiших рiвнях, блиснути в суспiльствi, привернути увагу осiб протилежної статi. Можливi значнi подiї в особистому життi, подарунки, приємнi спогади. Зiрки не радять Левам зупинятися або звертати з вибраного шляху - краще довести справу до кiнця. У особистому життi вас може захопити дуже сильне почуття - любов вiрогiдна так само, як i ненависть. Сприятливi днi: 15, 17; несприятливi: 21.

Діва (24.08-23.09)
Сприятливий тиждень. Можливо, що захопленiсть справою i приголомшлива працездатнiсть позитивно позначаться на результатах роботи. У другій половині тижня можливi деякi труднощi, якi не слiд приймати близько до серця. Можливо, вашi захопленiсть i прагнення до матерiального благополуччя закрили вiд вас дiйсний стан справ або вiдштовхнули вiд вас друзiв. Сприятливi днi: 16, 20; несприятливi: 19.

Терези (24.09-23.10)
Цей тиждень буде дуже напруженим, готуйтеся до перевiрки життєвих принципiв i свiтогляду. Неприємнi вiстi або помилкова iнформацiя можуть призвести до помилкових дiй. Тиждень несе розгул темних сил, iлюзiї, спокусу, агресiю. Напружена обстановка в суспiльному життi може пригноблююче вплинути на вашу психiку. Сприятливi днi: 17, 19; несприятливi: 20.

Скорпіон (24.10-22.11)
Несприятливий тиждень для укладення шлюбу, переїзду, подорожей. У характерi Скорпiонiв проявляться найскладнiшi i найсуперечливiшi риси вдач двох інших водяних знакiв - Раку i Риб. Бiльшiсть Скорпiонiв насторожить благополуччя. Вони можуть раптом чим-небудь обуритися, бурхливо вiдреагувати на щось, але незабаром заспокояться i забудуть про те, що трапилося. Сприятливi днi: 21; несприятливi: 20.

Стрілець (23.11-21.12)
Зiрки налаштовані до Стрiльцiв прихильно. Не виключено, що їм вдасться створити якийсь стартовий майданчик для майбутнiх успiхiв. Тиждень передбачає колективнi заходи, причетнiсть до життя навколишнiх людей. Можуть виникнути невеликi проблеми зi здоров`ям. Напружений в емоцiйному вiдношеннi тиждень. Стрiльцi можуть зазнати тимчасової невдачi в новiй справi. Вiрогiднi зриви, поганий настрiй, самобичування. Сприятливi днi: 15, 19; несприятливi: 21.

Козеріг (22.12-20.01)
Тиждень припускає отримання внутрiшньої волi, накопичення, радiсть буття. Хороший тиждень для укладення шлюбу, подорожей i прогулянок. У другiй половинi тижня можливе душевне хвилювання, викликане радiсними подiями. Прекрасний тиждень для спiлкування з друзями, прийому гостей. Тиждень сприятливий для зачаття, лiкування, медитацiї. Сприятливi днi: 17; несприятливi: 15.

Водолій (21.01-19.02)
У першiй половинi тижня вiрогiднi сутички Водолiїв з людьми з їхнього оточення. Можлива критика на їхню адресу. Водолiям належить багато працювати. Краще узятися за одну справу, але зробити її якiсно. Тиждень несприятливий для колективних дiй, оскiльки з паперами або документами можуть виникнути проблеми, якi вам доведеться вирiшувати одному. Не варто призначати дiловi зустрiчi, збори. Сприятливi днi: 16, 21; несприятливi: 20.

Риби (20.02-20.03)
Вірогідні втрати документів, пограбування, пожежі. Зустріч з давнім другом або подругою може скрасити ваше існування, нагадавши про найщасливіші дні життя. Тиждень передбачає помилки, підкорення розуму відчуттям, спокуси. Вразливим Рибам буде важко перемогти своє «я». Сприятливі дні: 18; несприятливі: 16.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: гороскоп прогноз
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