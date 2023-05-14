У центрі Кременчука зіткнулися мотоцикл та легковик: є постраждалі (доповнено)

Сьогодні, 14:15 Переглядів: 1 028 Коментарів: 1

14 травня, близько 14.00 на вулиці Університетській сталася ДТП з потерпілими. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

Зіткнулися мотоцикл та легковик.

На місці скоєння ДТП рух транспортних засобів перекрито. Враховуйте під час планування поїздки та будьте уважні на дорозі.

Доповнено:

Водій автомобіля Daewoo, повертаючи на парковку, не надав перевагу у русі мотоциклу, який рухався назустріч, і відбулося зіткнення. Мотоцикліст отримав травми, зокрема перелом стегна, та був госпіталізований.