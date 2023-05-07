Вчора на Полтавщині сталась смертельна ДТП: загинув пасажир автомобіля

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Вчора, 6 травня, близько 10.30, поблизу села Олексіївка Пирятинської тергромади, на автодорозі Київ — Харків — Довжанський сталась ДТП. Про це повідомили у Лубенському райвідділі поліції.

Попередньо, автомобіль Hyundai Santa Fe, яким керувала 36-річна жінка, виїхав за межі проїзної частини дороги у кювет. Внаслідок ДТП 42-річний пасажир легковика отримав травми, від яких помер на місці. Також тілесні ушкодження отримала водійка автомобіля, її госпіталізували.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Наразі поліція з’ясовує обставини та причини ДТП.