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Запалили весь зал: до Кременчука завітали «Фрістайл» та «Діти Фрістайлу»

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 102

 Вечір ностальгії, драйвовості та чуттєвості

У п'ятницю, 5 травня до Кременчука завітали гурт «Фрістайл» та гурт «Діти Фрістайлу» із драйвовою та чуттєвою концертною програмою. Концерт відбувся у Міському палаці культури.

Найпопулярніші пісні гурту, які звучали російською мовою отримали нове життя, їх переклали українською мовою.

 

Вечір розпочався із запальних виступів гурту «Фрістайлу», який подарував глядачам ностальгійний настрій та чудові емоції. Далі на зміну гурту «Фрістайл» на сцену вийшов гурт «Діти Фрістайлу». Але не встигли вони виконати й однієї пісні, як прозвучала повітряна тривога. Усі присутні пішли до укриття, де дочекались відбою тривоги. Після того, як усі повернулись до залу, продзвенів третій дзвінок і на сцену повернулись «Діти Фрістайлу».

 

Цього вечора лунали такі пісні, як «Чорнобаївка», «Лендліз», «Нравиться, не нравиться...», «Горить Москва», «Жовті троянди», «Метіль» та ще багато інших.

Артисти буквально запалили зал. Усі присутні у залі підспівували, танцювали, аплодували, а троє дівчат у залі розгорнули прапор України. На словах «Боже, бережи Україну», – весь зал стояв, шалено аплодуючи.

 

Наостанок директорка концертної агенції Sadyba Music Ірина Коваленко подякувала кременчужанам за те, що завітали на цей концерт. До речі, за її словами його вже тричі переносили.

 

А коли артисти вже йшли зі сцени глядачі гучними оплесками довго їх не відпускали.


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Автор: Дарія Згура
Теги: концерт МПК гурт
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