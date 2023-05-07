Наступний тиждень стане важким майже для всіх знаків Зодіаку: гороскоп на 8-14 травня

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 350

Овен (21.03-20.04)

Небажання Овнiв зрозумiти спiврозмовника може викликати у вiдповiдь грубiсть, а дратiвливiсть i недовiрливiсть - загострити ситуацiю до межi. Вiрогiднi загострення захворювань травної системи на початку тижня. Сприятливий тиждень, що обiцяє молодим Овнам пiдтримку вищих сил, покровителiв, партнерiв. Зростуть життєвий потенцiал, везiння, дiловитiсть багатьох представникiв цього знаку. Сприятливi днi: 12; несприятливi: 8.

Телець (21.04-21.05)

Зiрки готовi допомогти Тiльцям в спробi досягти найчестолюбніших цiлей. Вони можуть одержати звiстку, що пiдбадьорить, i почати вигiдну справу. Проте агресивнi дiї з боку колишнiх партнерiв, спiвробiтникiв або членiв сiм`ї Тiльцiв можуть серйозно зашкодити їхньому успiху. Цей тиждень пройде пiд знаком концентрацiї сил. Тiльцi можуть з успiхом реалiзувати себе в пiдприємницькiй, фiнансовiй дiяльностi. Сприятливi днi: 13, 14; несприятливi: 9.

Близнюки (22.05-21.06)

Найiмовiрнiше, цей тиждень запам`ятається Близнюкам як найважчий в цьому роцi. Можлива сумна звiстка, пов`язана з втратами. У вас можуть виникнути невеликi проблеми зi здоров`ям. Навряд чи це буде що-небудь серйозне, швидше за все - легка застуда. Перша половина тижня може бути несприятлива через можливу незiбранiсть або розгубленiсть. Вiрогiднi недоброзичливiсть i наклеп людей з близького оточення. Сприятливi днi: 12, 14; несприятливi: 13.

Рак (22.06-22.07)

Критичний тиждень, пов`язаний з грубими нападками, хамством. Ваша напружена праця може бути низько оцiнена або не помiчена взагалi. У фiнансовiй сферi намiчається спад. Стараннiсть i напружена праця виявляться малопродуктивними. Ймовiрно, Раки вибрали неправильний напрямок. Цей тиждень може принести чергову серiю дрiбних неприємностей. Багато хто звикне до цього i вважатиме таке своє становище нормальним. Але поступово ситуацiя виправлятиметься. У другiй половинi тижня можливi вiзити гостей, якi не будуть для вас обтяжливими. Сприятливi днi: 12; несприятливi: 13.

Лев (23.07-23.08)

Вдалий в усiх вiдношеннях тиждень. Зiрки обiцяють сприятливу ситуацiю для фiнансового зльоту. Можна дещо змiцнити своє службове становище. Подiї цього тижня можуть мати вiдтiнок таємничостi. Деякi вчинки Левiв важко буде пояснити або однозначно оцiнити. Посилюються життєвий потенцiал, особиста чарiвнiсть, магнетизм. Приємна звiстка може примусити вас змiнити намiченi плани. Вiрогiднi приємнi сюрпризи, подарунки. Сприятливi днi: 10, 13; несприятливi: немає.

Діва (24.08-23.09)

Можливо, що Дiв-жiнок чекає побачення. Деяка холоднiсть у спiлкуваннi Дiв-чоловiкiв призведе до негативних змiн в особистому життi. Перiод збагнення вiчних iстин, вивчення ремесел. Зiрки готовi допомогти вам в спробi реалiзувати найчестолюбніші задуми та iдеї. Новi люди, що увiйшли до вашого життя, можуть стати джерелом радостi i щастя. Можливо, ви одержите велику частину того, що намiтили, тiльки завдяки своїй захопленостi справою. Перша половина тижня сприятлива для оформлення нотарiальних документiв, звернення до начальства. Сприятливi днi: 11, 14; несприятливi: 8.

Терези (24.09-23.10)

Не проявляйте активностi в комерцiйних справах. Не дивлячись на гiгантськi зусилля, ви не зумiєте подолати всi перешкоди. Зiрки радять не конфлiктувати з оточуючими, не нав`язувати їм своїх думок. Усьому свiй час. Тиждень передбачає духовнi метання, спокуси плотi, iлюзорнi надiї. Нове знайомство або спiлкування зi старими друзями може послужити причиною непорозумiнь i втоми, внесе сум`яття в думки i викличе у вас зайве роздратування. Сприятливi днi: 12; несприятливi: 11.

Скорпіон (24.10-22.11)

Цей тиждень пов`язаний з милосердям, допомогою, зцiленням. Можливо, що вiд Скорпiонiв чекають допомоги колеги, друзi, близькi або незнайомi люди. Їхня безкорисливiсть i служiння нужденним можуть стати причиною незадоволеностi в сiм`ї. Неприємнi подiї останнiх днiв дадуться взнаки. У Скорпiонiв-жiнок вiрогiдна слабкiсть. Багато хто проявить бережливість i скупiсть, вони вiдмовлятимуть собi i своїм близьким в найнеобхiднiшому, задовольняючись малим i проявляючи байдужiсть до розкошi. Сприятливi днi: 14; несприятливi: 13.

Стрілець (23.11-21.12)

Тиждень характеризується помилками, хвилюваннями, пристрастями. Вибух пристрастей може повернути хiд подiй не на користь Стрiльцiв. У результатi розбiжностей вони стануть переможеною стороною. Успiшнi торгова дiяльнiсть, комерцiйнi операцiї. Цього тижня багатьом Стрiльцям навряд чи вдасться вiдпочити. Не виключене знайомство з цiкавою людиною, яка на якийсь час займе вашi думки. Сприятливi днi: 13; несприятливi: 8.

Козеріг (22.12-20.01)

Тиждень передбачає отримання творчої енергiї, трансформацiю реальностi в умовнi знаки або образи. Козероги, що творчо ставляться до будь-якої справи, зможуть реалiзувати себе. Вельми вiрогiднi складнощi в професiйних справах. Козероги ризикують зiпсувати вiдносини з колегами або начальством. Незначнi подiї можуть збити їх з пантелику або дуже схвилювати. Багато хто буде здатний кинутися на захист своїх iнтересiв, намагатися «пробивати лобом стiну». Сприятливi днi: 9, 12; несприятливi: 10.

Водолій (21.01-19.02)

Активний тиждень, що вимагає вiд Водолiїв великих енергетичних витрат. Багатьом представникам цього знаку навантаження здасться надмiрним. Це помилкова думка. У Водолiїв вистачить сил для органiзацiї нової справи, знаходження виходу з фiнансових труднощiв. Вiрогiднi емоцiйна нестiйкiсть, невiрна оцiнка ситуацiї, необачнi обiцянки i споживче вiдношення до близьких. Цi властивостi характеру Водолiїв можуть призвести до ускладнень в особистому життi. Сприятливi днi: 12; несприятливi: 14.

Риби (20.02-20.03)

Подiї цього тижня можуть негативно впливати на психiку Риб. Вони зiткнуться з жорстокiстю i непередбачуванiстю оточуючих людей. Посиляться вiдчуження i пiдозрiлiсть стосовно близьких людей, не виключаючи дiтей i батькiв. Ймовiрно, що багато хто втратить тонку нитку зв`язку з ними. Справи Риб можуть сповiльнитися тому, що вони натраплять на незначнi перешкоди, а бажання стикатимуться з неможливiстю їхнього здiйснення, що приведе до загострення депресiї. Сприятливi днi: 14; несприятливi: 13.