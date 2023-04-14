На Полтавщині у будинку знайшли мертвого 49-річного чоловіка

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Сьогодні, 14 квітня, близько 5.00 у селищі Диканька Полтавського району в приватному будинку знайшли мертвого 49-річного чоловіка. Про це повідомили в Полтавському райуправлінні поліції.

Тіло знайшли рятувальники разом з поліцією після гасіння пожежі. Відомо, що чоловік проживав у тому будинку, наглядаючи за оселею. Для встановлення причини смерті його тіло направили на судово-медичну експертизу. Наразі слідство з'ясовує обставини та причини події.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.