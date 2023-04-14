Сьогодні вночі у Кременчуці горів легковий автомобіль

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Травмованих та загиблих немає

Сьогодні, 14 квітня, о 1.26 на вулиці Троїцькій загорівся легковий автомобіль Hyundai Sonata. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС.

Пожежу ліквідували о 2.00. Вогонь знищив лакофарбове покриття лівого та правого крила та капоту, лобове скло, фари, навісні частини двигуна та ліве переднє колесо. Також вогонь пошкодив панель керування, закоптив автомобіль та всі вікна, лакофарбове покриття лівої та правої дверей. Від повного знищення автомобіль врятували. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі немає.

Причина виникнення пожежі встановлюється.