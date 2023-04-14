Для Героїв України льотчиків Ворошилова та Геруса виділяють квартири у Кременчуці

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Кошти на три квартири виділили з міського бюджету

У Кременчуці за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади купують дві квартири для Героїв України, льотчиків Вадима Ворошилова та Андрія Геруса. Рішення затвердили на сесії Кременчуцької міської ради. Відомо, що квартири купують у житловому комплексі «Дніпровська Рив’єра».

Вадим Ворошилов (на фото) отримає трикімнатну квартиру загальною площею 105 кв. м.

Андрій Герус отримає трикімнатну квартиру площею 95,3 кв. м. До речі, нещодавно у родині Героя України народився син.

Також з міського бюджету виділили кошти на ще одну квартиру, але для Національної гвардії, квартира загальною площею 95,1 кв. м. Кому дістанеться ця квартира, у проєкті рішення не зазначено.