У Кременчуці чоловік, їдучи заднім ходом у дворі, збив 84-річну пенсіонерку

10 квітня близько 12.00 на вулиці Максима Кагала 43-річний кременчужанин, рухаючись заднім ходом у дворі між багатоповерхівками на автомобілі Mercedes Sprinter, збив пенсіонерку.
За інформацією Кременчуцького районного управління поліції, 84-річна жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до лікарні.
За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, вирішує питання про відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.
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