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Повістки тепер вручатимуть незалежно від місця обліку — уряд розширив функції військкоматів

Сьогодні, 12:28 Переглядів: 730

 

Також пункт 14, який визначає, за що відповідає керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, доповнено новим абзацом

Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) щодо уточнення їх завдань та функцій. Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України №318 від 7 квітня 2023 року.

Насамперед з Положення про ТЦК та СП (що затверджене Постановою КМУ №154 від 23.02.2022 р.) прибране таке завдання, як «підготовка та ведення територіальної оборони».

Уточнено та розширено абзац одинадцятий пункту 9 Положення, що стосується функції ТЦК з призову громадян на військову службу, який тепер виглядає так:

- здійснюють заходи оповіщення та призову громадян (крім військовозобов’язаних та резервістів СБУ та Служби зовнішньої розвідки): на військову службу за призовом осіб офіцерського складу; на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву); на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період (незалежно від місця їх перебування на військовому обліку)

Також пункт 14, який визначає, за що відповідає керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, доповнено новим абзацом:

здійснення заходів оповіщення та призову громадян на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву) та на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, відповідно до порядку мобілізаційного розгортання, визначеного Міноборони та Генеральним штабом Збройних Сил, а також на військову службу за призовом осіб офіцерського складу.

Зазначимо, що згаданий порядок мобілізаційного розгортання (який серед іншого визначає, де і як вручаються повістки при мобілізації, а також саму форму повістки для відправлення у частину), наразі визначений спільним наказом Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України від 15 грудня 2017 року №19дcк.

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Автор: Альона Душенко
Теги: повістка військкомат Кременчуцький РТЦК та СП
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