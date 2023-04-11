Повістки тепер вручатимуть незалежно від місця обліку — уряд розширив функції військкоматів

Також пункт 14, який визначає, за що відповідає керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, доповнено новим абзацом
Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) щодо уточнення їх завдань та функцій. Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України №318 від 7 квітня 2023 року.
Насамперед з Положення про ТЦК та СП (що затверджене Постановою КМУ №154 від 23.02.2022 р.) прибране таке завдання, як «підготовка та ведення територіальної оборони».
Уточнено та розширено абзац одинадцятий пункту 9 Положення, що стосується функції ТЦК з призову громадян на військову службу, який тепер виглядає так:
Також пункт 14, який визначає, за що відповідає керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, доповнено новим абзацом:
Зазначимо, що згаданий порядок мобілізаційного розгортання (який серед іншого визначає, де і як вручаються повістки при мобілізації, а також саму форму повістки для відправлення у частину), наразі визначений спільним наказом Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України від 15 грудня 2017 року №19дcк.
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