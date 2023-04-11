Безжалісна вовчиця в овечій шкурі: за катування немічного пенсіонера на Кременчуччині засудили двох осіб

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22 лютого один із жителів села Кіндрівка Кременчуцького району повідомив поліцейським про розбійний напад на 68-річного сусіда.

Правоохоронці з’ясували, що до будинку хворого та самотнього пенсіонера проникли чоловік і жінка, які побили його та зв’язали шматком електричного кабелю і гумовою камерою від велосипеда. Вони забрали у пенсіонера 2 000 гривень та два мобільні телефони і зникли з місця події.

За публічного обвинувачення Кременчуцької окружної прокуратури 31-річного чоловіка та 39-річну жінку визнали винними у розбої, поєднаному з проникненням у житло, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 187 КК України). Чоловіку призначили покарання у вигляді 10 років, жінці – 7,5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, належного обвинуваченим.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося відділенням поліції №2 Кременчуцького районного управління поліції. Вирок постановлено Автозаводським районним судом Кременчука. До набрання ним законної сили особи перебуватимуть під вартою.

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