У Кременчуці зникла школярка

Сьогодні, 21:20 Переглядів: 233

5 квітня у Кременчуці зникла школярка.

За повідомленням пресслужби поліції, розшукується безвісно зникла 14-річна Регіна Зацеркляна, яка вдень пішла з дому та не повернулась. Востаннє бачили в районі Водоканалу. Може перебувати як у Кременчуці, так і у Горішніх Плавнях.

Прикмети: на вигляд 13-15 років, світле кучеряве волосся, середньої статури, зріст 160-167 см.

Одягнена: костюм лавандового кольору, чорні кросівки, рожева з синім вітрівка, біла шапка.

Будь-яку інформацію стосовно дівчини повідомляйте за телефоном: 0997933504.