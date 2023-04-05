5 квітня у Кременчуці зникла школярка.
За повідомленням пресслужби поліції, розшукується безвісно зникла 14-річна Регіна Зацеркляна, яка вдень пішла з дому та не повернулась. Востаннє бачили в районі Водоканалу. Може перебувати як у Кременчуці, так і у Горішніх Плавнях.
Прикмети: на вигляд 13-15 років, світле кучеряве волосся, середньої статури, зріст 160-167 см.
Одягнена: костюм лавандового кольору, чорні кросівки, рожева з синім вітрівка, біла шапка.
Будь-яку інформацію стосовно дівчини повідомляйте за телефоном: 0997933504.
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