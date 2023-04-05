На Полтавщині поліцейські виявили 320 метрів браконьєрських сіток зі 100 кілограмами риби

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Вчора, 4 квітня, в акваторії річки Сула, в межах населених пунктів Липове — Лящівка — Дем‘янівка, Кременчуцького району, під час патрулювання поліцейські виявили 320 метрів браконьєрських сіток з рибою загальною вагою близько 100 кг. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми підрахунками фахівців, сума завданого браконьєрами збитку державі становить близько 3 мільйонів гривень. Виявлені браконьєрські сітки передали працівникам Національного природного парку «Нижньосульський» для подальшого знищення, про що склали відповідний акт. Біоресурси, які потрапили до браконьєрських сіток, передали згідно з договором природного парку одному з підприємств для подальшої реалізації в дохід держави.

Наразі превентивні рейди на водоймах Полтавщини тривають.

Нагадаємо, що з 1 квітня на Полтавщині стартувала весняно-літня заборона на вилов риби.