У Полтаві ЗАЗ збив пішоходку: жінка в лікарні

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Третього квітня, близько 13.00, по вулиці Сакко в Полтаві сталася ДТП. Поліція відкрила кримінальне провадження.

За повідомленням пресслужби поліції, ЗАЗ, під керуванням місцевого 46-річного полтавця, наїхав на 74-річну пішохідку, яка переходила проїзну частину у невстановленому місці. Жінка отримала травми. Її госпіталізували.

За даним фактом слідчим розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини події з’ясовує слідство.