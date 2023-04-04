На Кременчуччині розшукують Олену Тулігенівну Кухаренко, яка два тижні не виходить на зв'язок

Сектор поліцейської діяльності №1 (смт Козельщина) Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області розшукує безвісно зниклу 34-річну мешканку Кременчуцького району Олену Тулігенівну Кухаренко.
Мешканка села Ганнівка, Козельщинської селищної ради, Кременчуцького району 22 березня, близько 17.00, пішла з дому та не повернулася. Місце її перебування невідоме.
Прикмети: зріст 165 см, худорлявої статури, волосся темне, очі карі.
На момент зникнення була одягнена в: чорну куртку, світло-сині джинси та коричневі кросівки.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.