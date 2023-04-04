На Кременчуччині розшукують Олену Тулігенівну Кухаренко, яка два тижні не виходить на зв'язок

Сьогодні, 16:11 Переглядів: 223

Якщо щось про неї знаєте — повідомте в поліцію

Сектор поліцейської діяльності №1 (смт Козельщина) Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області розшукує безвісно зниклу 34-річну мешканку Кременчуцького району Олену Тулігенівну Кухаренко.

Мешканка села Ганнівка, Козельщинської селищної ради, Кременчуцького району 22 березня, близько 17.00, пішла з дому та не повернулася. Місце її перебування невідоме.

Прикмети: зріст 165 см, худорлявої статури, волосся темне, очі карі.

На момент зникнення була одягнена в: чорну куртку, світло-сині джинси та коричневі кросівки.

Якщо у вас є інформація, що допоможе пришвидшити розшук цієї жінки, повідомте сектор поліцейської діяльності №1 (смт Козельщина) Кременчуцького райуправління поліції за телефонами (099) 239-46-19 (чергова частина), (066) 110-82-25, або 102.