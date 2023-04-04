У Кременчуці на вулиці грабіжник відібрав у чоловіка гроші

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Зловмисник вже мав проблеми з законом, тож тепер йому «світить» 10 років

Третього квітня, близько 13.40, на вулиці лікаря Богаєвського невідомий відібрав у 61-річного кременчужанина гроші. Про це чоловік повідомив до поліції.

Як повідомили у пресслужбі поліції, оперативники та слідчі упродовж кількох годин встановили та затримали зловмисника. Нині вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

— Під час проведення оперативних та слідчих заходів ми встановили та затримали особу, причетну до вчинення злочину. Ним виявився місцевий 51-річний чоловік, який вже мав проблеми із законом. Наразі фігурант затриманий. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу, — повідомив Олександр Холондович, начальник Кременчуцького райуправління поліції.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

У разі визнання вини судом, чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.