Шукали понад 2 місяці: на Полтавщині знайшли мертву Ганну Черкаську

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Вчора, 31 березня, у полі неподалік 210 кілометру залізничної колії станції «Ромодан» знайшли мертву 84-річну Ганну Черкаську. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Тіло жінки направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі слідство з'ясовує обставини події.

Нагадаємо, що з 20 січня поліція розшукувала жінку, як безвісти зниклу.



