Футзальна команда з Кременчука зіграла у 1/8 фіналу Кубку України

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25 березня у Кременчуці відбувся матч 1/8 фіналу Кубку України з футзалу. На полі манежу Політехнік зійшлися команди «Адвокат і Ко» та «Athletic Futsal» (Дніпро). У першій зустрічі кременчужани поступилися дніпрянам з рахунком - 2:5. Наступна зустріч відбудеться у Дніпрі 8 квітня.

«Адвокат і Ко» - «Athletic Futsal» - 2:5 (2:3)

Голи: Арішин 5, Піщан 11 - Дзюба 19, Мілінький 15, 22, 32, Ященко 18

«Адвокат і Ко»: Ілля Арішин, Микола Піщан, Сергій Гончаров, Владлен Гончар, Віталій Костиренко, Максим Лопатнюк, Євген Віхорєв, Дмитро Крошка, Максим Миронюк, Богдан Подорожний, Артем Стрижак, Ярослав Халілов

«Athletic Futsal»: Олег Валєєв, Віталій Дзюба, Артур Курбанов, Максим Майстренко, Анатолій Мілінький, Андрій Поротіков, Віталій ТурВоротар, Олексій Циганков, Владислав Черниш, Іван Ярошенко, Владислав Ященко, Михайло Дубіна

- Для мене як для президента ФК «Адвокат і Ко» так і для всього колективу це новий досвід виступів на такому рівні. Хлопці проявили характер, силу і бажання до перемоги! Ви гордість Кременчука! Хочу подякувати як вболівальникам, які завжди переживають за результати колективу, так і «вболівальникам - диванним експертам», які під час гри вболівали не за Кременчуцьку команду, а за команду з Дніпра. Дякуємо, саме завдяки таким критикам ми стаємо сильнішими і рухаємося далі! - поділився враженнями після гри президент команди Ігор Близнюк.