Футзальна команда з Кременчука зіграла у 1/8 фіналу Кубку України

25 березня у Кременчуці відбувся матч 1/8 фіналу Кубку України з футзалу. На полі манежу Політехнік зійшлися команди «Адвокат і Ко» та «Athletic Futsal» (Дніпро). У першій зустрічі кременчужани поступилися дніпрянам з рахунком - 2:5. Наступна зустріч відбудеться у Дніпрі 8 квітня.
Голи: Арішин 5, Піщан 11 - Дзюба 19, Мілінький 15, 22, 32, Ященко 18
«Адвокат і Ко»: Ілля Арішин, Микола Піщан, Сергій Гончаров, Владлен Гончар, Віталій Костиренко, Максим Лопатнюк, Євген Віхорєв, Дмитро Крошка, Максим Миронюк, Богдан Подорожний, Артем Стрижак, Ярослав Халілов
«Athletic Futsal»: Олег Валєєв, Віталій Дзюба, Артур Курбанов, Максим Майстренко, Анатолій Мілінький, Андрій Поротіков, Віталій ТурВоротар, Олексій Циганков, Владислав Черниш, Іван Ярошенко, Владислав Ященко, Михайло Дубіна
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