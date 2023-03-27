У Кременчуцькому районі помер чоловік через травмування на виробництві

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25 березня, близько 14.00, у селі Нова Знам'янка на приватній території травмувався чоловік. Про це повідомили в Кременчуцькому районному управлінні поліції.

Як стало відомо, під час перезавантаження зерна під ківш екскаватора потрапив 44-річний чоловік та помер.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.271 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство з'ясовує обставини та причини події.