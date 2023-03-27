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Надзвичайні новини

У селі під Кременчуком двоє місцевих обікрали автомобіль

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 0

Намагались здати викрадене у ломбард, там їх поліція і знайшла

25 березня, близько 13.00, у селі Садки Кременчуцького району очевидці помітили, як чоловіки викрадають майно з автомобіля ВАЗ та повідомили до поліції.

За інформацією Кременчуцького райуправління поліції, крадіями виявились 27-річний та 42-річний місцеві жителі. Поліція знайшла їх в одному із ломбардів у Крюківському району міста, де вони намагалися збути викрадене. Речові докази вилучили. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозри та обрання запобіжного заходу.

 

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). У разі визнання вини судом фігурантам загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Крім того, поліціянти з’ясували, що 41-річний чоловік керував автомобілем Renault у нетверезому стані. Стосовно нього склали адміністративний матеріал за ст.130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення.


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Автор: Дарія Згура
Теги: викрадення крадіжка автомобіль Садки Кременчуцький район
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