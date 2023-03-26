На Полтавщині чоловіка засудили на 10 років за вбивство пасинка

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 130

У травні 2022 року, на Лубенщині 67-річний чоловік через постійні конфлікти за спадщину застрелив із мисливської гладкоствольної рушниці свого 46-річного пасинка. Про це повідомили в Полтавській обласній прокуратурі.

Після вбивства чоловік вивіз візком тіло пасинка на смітник, а особисті речі вбитого викинув у ставок. Коли повернувся додому прибрав у будинку та відірвав від стіни забруднений кров’ю шматок шпалери.

За публічного обвинувачення Лубенської окружної прокуратури 67-річного чоловіка визнали винним в умисному вбивстві пасинка (ч. 1 ст. 115 КК України). Суд позбавив вбивцю волі на 10 років. До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.



