На Полтавщині чоловік розбещував 5-річних дівчат

Сьогодні, 14:19 Переглядів: 731

У Лубенському районі, 53-річний місцевий мешканець розбещував малолітніх дітей у себе у квартирі. Про це повідомили у Лубенському райвідділі поліції.

Як стало відомо, чоловік розбещував двох 5-річних дівчат. Під час обшуку помешкання фігуранта слідчі виявили та вилучили речові докази, які направлені на експертне дослідження. Наразі чоловікові повідомили про підозру, наразі його тримають під вартою.

За даним фактом поліцією здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.156 (Вчинення розпусних дій щодо малолітніх осіб) Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини судом підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.