На Кременчуччині чоловік незаконно виловив 110 кілограмів риби

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 316

Вчора, 6 березня, близько 23.40, на території Сулинського заказника, неподалік села Святилівка, Кременчуцького району поліцейські виявили 40-річного місцевого чоловіка, який перевозив на мотоциклі сітки зі свіжовиловленою рибою. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Як виявилось, рибу чоловік виловив незаконним чином. У 100 метрах сітки знаходилось 110 кг свіжовиловленої риби різних видів, серед яких заборонена для вилову риба — сазан. За попередньою оцінкою фахівців, завдані державі збитки становлять понад 2 мільйони гривень.

Наразі поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.249 (Незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Відповідно до вимог чинного законодавства вилучену рибу передано інспекторам рибоохоронного патруля, які згідно з договором передали її до рибоприймального пункту з подальшою реалізацією та перерахуванням коштів до державного бюджету України.