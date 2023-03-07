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Відповідальність за керування у стані сп’яніння хочуть посилити, а транспорт порушників передавати ЗСУ

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 263

 

Посилити відповідальність планують за повторне порушення, скоєне протягом року

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.
Про це йдеться у проєкті закону №9076 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (стаття 130 КУпАП).

Народні депутати пропонують збільшити штраф за повторне протягом року керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння до 51 тисячі грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 5 років з обов’язковою конфіскацією транспортного засобу, який є у приватній власності такого порушника.

Нині за повторне порушення передбачений штраф у 34 тисячі грн з позбавленням права керування на 3 роки та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без його вилучення.

Покарання за перше порушення, скоєне протягом року, законодавці пропонують не змінювати – 17 тисяч грн штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 1 рік.

Автори законопроєкту зазначають, що водій, який керує транспортним засобом у стані сп’яніння, несе дуже велику загрозу життю та здоров’ю інших учасників дорожнього руху.

— Для забезпечення обороноздатності нашої армії та підтримки наших захисників Кабінетом Міністрів України були прийняті відповідні рішення щодо передачі майна для задоволення потреб функціонування держави в умовах воєнного стану, які передбачають на період дії воєнного стану безоплатну передачу, за рішенням керівника обласної військової адміністрації майна … Збройним Силам, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбі, МВС, Національній поліції, ДСНС, Управлінню державної охорони, Держспецзв’язку, іншим військовим формуванням. Цілком справедливим буде конфіскація автомобіля для потреб ЗСУ, яким керували у стані сп’яніння в таких складних для країни умовах, — йдеться у Пояснювальній записці до законопроєкту.

В ній також наводяться статистичні дані, які свідчать, що керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння на даний час стало досить поширеним явищем в Україні.

Так минулого року за офіційними даними поліції в Україні сталося 18 628 ДТП з загиблими та травмованими. Внаслідок них загинуло 2 791 громадян, у тому числі 125 дітей. Ще 23 145 осіб були травмовані, з них — 2 978 дітей.

Основними причинами ДТП були перевищення швидкості, порушення правил маневрування та проїзду перехресть і пішохідних переходів, недотримання дистанції, перехід пішоходів у невстановленому місці, виїзд на смугу зустрічного руху, в тому числі керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння, які призвели до загибелі 91 особи та травмування 1 031 особи.

— Метою законопроєкту є підвищення безпеки дорожнього руху, зниження кількості ДТП шляхом посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп’яніння, та як наслідок досягнення справедливого підходу до забезпечення автомобілями Збройних Сил України, — зазначають в Пояснювальній записці до законопроєкту.
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Національна поліція
Теги: нетверезий водій законопроєкт ДТП поліція
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