Відповідальність за керування у стані сп’яніння хочуть посилити, а транспорт порушників передавати ЗСУ

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.
Про це йдеться у проєкті закону №9076 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (стаття 130 КУпАП).
Народні депутати пропонують збільшити штраф за повторне протягом року керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння до 51 тисячі грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 5 років з обов’язковою конфіскацією транспортного засобу, який є у приватній власності такого порушника.
Нині за повторне порушення передбачений штраф у 34 тисячі грн з позбавленням права керування на 3 роки та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без його вилучення.
Покарання за перше порушення, скоєне протягом року, законодавці пропонують не змінювати – 17 тисяч грн штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 1 рік.
Автори законопроєкту зазначають, що водій, який керує транспортним засобом у стані сп’яніння, несе дуже велику загрозу життю та здоров’ю інших учасників дорожнього руху.
В ній також наводяться статистичні дані, які свідчать, що керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння на даний час стало досить поширеним явищем в Україні.
Так минулого року за офіційними даними поліції в Україні сталося 18 628 ДТП з загиблими та травмованими. Внаслідок них загинуло 2 791 громадян, у тому числі 125 дітей. Ще 23 145 осіб були травмовані, з них — 2 978 дітей.
Основними причинами ДТП були перевищення швидкості, порушення правил маневрування та проїзду перехресть і пішохідних переходів, недотримання дистанції, перехід пішоходів у невстановленому місці, виїзд на смугу зустрічного руху, в тому числі керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння, які призвели до загибелі 91 особи та травмування 1 031 особи.
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер