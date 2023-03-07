У Решетилівській громаді зі школи зник 12-річний хлопчик

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Вчора, 6 березня, у Решетилівській громаді зі школи зник 12-річний хлопчик. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За словами директорки школи, учень після уроків мав їхати шкільним автобусом додому. Але серед дітей, які перебували в салоні автобуса, хлопця не виявилося.

Менш ніж за годину пошуків дитину знайшли на території непрацюючої ферми населеного пункту. На щастя, із дитиною все гаразд, його життю та здоров’ю нічого не загрожує.