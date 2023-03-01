У Кременчуці копи зупинили 21-річну п'яну дівчину, яка не мала права керувати автівкою

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 89

Сьогодні, 1 березня, кременчуцькі патрульні зупинили водійку без права керування авто в стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє патрульна поліція нашого міста.

Близько 1.00 поліцейські зупинили автомобіль Audi 80 для перевірки документів. Правоохоронці помітили у 21-річної водійки явні ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду можна побачити на фото вище – 1.57 проміле алкоголю.

Під час перевірки патрульні встановили, що дівчина вже притягувалась до адміністративної відповідальності за відсутність документів на право керування автівкою.

На водійку інспектори склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили від керування автомобілем.