У Кременчуці зникла ще одна неповнолітня: гуляла містом

Сьогодні, 16:16 Переглядів: 140

В суботу, 25 лютого, у Кременчуці безвісти зникла 15-річна. Про це повідомили в Кременчуцькому райуправлінні поліції. За словами батьків, їх неповнолітня донька пішла з дому та перестала виходити на зв’язок. Протягом декількох годин дівчину знайшли, вона гуляла містом. Її повернули додому, з нею все добре.

Обставини та причини такої поведінки дитини встановлюють ювенальні поліцейські.