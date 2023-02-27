У Кременчуці зникла ще одна неповнолітня: гуляла містом

В суботу, 25 лютого, у Кременчуці безвісти зникла 15-річна. Про це повідомили в Кременчуцькому райуправлінні поліції. За словами батьків, їх неповнолітня донька пішла з дому та перестала виходити на зв’язок. Протягом декількох годин дівчину знайшли, вона гуляла містом. Її повернули додому, з нею все добре.
Обставини та причини такої поведінки дитини встановлюють ювенальні поліцейські.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер