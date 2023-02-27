На Кременчуччині безвісти зникла неповнолітня: знайшли у знайомих

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 282

Наразі її життю та здоров'ю нічого не загрожує

Вчора, 26 лютого, у Горішніх Плавнях безвісти зникла 15-річна дівчина. Про це повідомили у Кременчуцькому райуправлінні поліції.

За словами матері, її неповнолітня донька пішла до подруги та до 23.30 додому не повернулась. Коли самостійні пошуки не дали результату жінка звернулась до поліції.

Через годину дівчину знайшли, вона була у знайомих. Наразі дитину повернули в родину. ЇЇ життю та здоров’ю нічого не загрожує.