Поліція Полтавщини відкрила кримінальне провадження щодо потонулого рибалки

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 163

29 січня рятувальники повідомили до Кременчуцького районного управління поліції, що в річці Дніпро знайшли тіло чоловіка. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області.

Померлим виявився 46-річний житель Кременчука, який з 26 січня перебував у розшуку, як безвісти зниклий на території сусідньої області. За попередньою інформацією, чоловік пішов на риболовлю та не повернувся. Наразі тіло померлого направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) ККУ.

Обставини та причини смерті з’ясовують слідчі.