Сьогодні на Полтавщині буде чутно вибухи

31 січня, поблизу села Зачепилівка Новосанжарської селищної громади групою піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення планується знищення снаряду, часів минулих війн ММ-50 мм часів минулих війн. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Полтавській області.
Напередодні боєприпас знайшли в лісовому масиві поблизу села Зачепилівка Новосанжарської селищної громади Полтавського району.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер