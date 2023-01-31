Сьогодні на Полтавщині буде чутно вибухи

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Поблизу села Зачепилівка Новосанжарської селищної громади Полтавського району

31 січня, поблизу села Зачепилівка Новосанжарської селищної громади групою піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення планується знищення снаряду, часів минулих війн ММ-50 мм часів минулих війн. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Полтавській області. Напередодні боєприпас знайшли в лісовому масиві поблизу села Зачепилівка Новосанжарської селищної громади Полтавського району.

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