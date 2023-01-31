Які вони найбільш захищені танки світу — британські Челленджер 2

Сьогодні ми поговоримо про зброю, на яку українці покладають великі сподівання. Мова піде про найбільш захищені танки світу — британські Челленджери 2, адже саме їх ми скоро застосуємо на полі бою. Технології виробництва цього танку сучасніші за російські та відповідають західним стандартам.
Нагадаємо, що над проєктом «Українська інфографіка» працюють кременчужани: Олександр та Альона Семеняки й Тарас Ільїн.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер