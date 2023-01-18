У Кременчуцькому районі знайшли тіло чоловіка

Сьогодні, 18 січня, близько 8.40, поблизу залізничних колій села Бурти Кременчуцького району, місцевий житель побачив тіло чоловіка та звернувся до районного управління поліції. Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Полтавській області.
Померлим виявився 85-річний місцевий житель села Бурти. Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.
За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) ККУ.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер