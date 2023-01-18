У Кременчуцькому районі знайшли тіло чоловіка

Сьогодні, 19:10 Переглядів: 143

Сьогодні, 18 січня, близько 8.40, поблизу залізничних колій села Бурти Кременчуцького району, місцевий житель побачив тіло чоловіка та звернувся до районного управління поліції. Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Полтавській області.

Померлим виявився 85-річний місцевий житель села Бурти. Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) ККУ.