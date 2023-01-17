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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині 82-річний дідусь загинув під час пожежі у власному будинку

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 191

 

Загоряння будинку ймовірно сталося унаслідок несправного пічного опалення

Вчора, 16 січня, близько 7.00 у приватному будинку в селі Олександрівка Лубенського району сталася пожежа, унаслідок якої загинув власник будинку. Обставини та причини події з’ясовує слідство. 

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

— До Лубенського райвідділу поліції 16 січня, близько 7.00, надійшло повідомлення від співробітників ДСНС про пожежу в Лубенській тергромаді. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції та рятувальники. Після гасіння пожежі правоохоронці виявили в будинку 82-річного власника помешкання без ознак життя. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті, — йдеться у повідомленні. 

За попередньою версією слідства, загоряння ймовірно сталося унаслідок несправного пічного опалення. Наразі причину пожежі встановлюють спеціалісти.

 

За даним фактом слідчим підрозділом поліції Лубенщини, за процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. 

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини пожежа загиблий Лубенський район
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