На Полтавщині 82-річний дідусь загинув під час пожежі у власному будинку

Вчора, 16 січня, близько 7.00 у приватному будинку в селі Олександрівка Лубенського району сталася пожежа, унаслідок якої загинув власник будинку. Обставини та причини події з’ясовує слідство.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.
За попередньою версією слідства, загоряння ймовірно сталося унаслідок несправного пічного опалення. Наразі причину пожежі встановлюють спеціалісти.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції Лубенщини, за процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер