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Що змінилося у виплаті пільг на житлово-комунальні послуги з 1-го січня: роз’яснення ПФУ

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 310

 

Зміни стосуються лише тих пільговиків, які не є пенсіонерами

У Пенсійному фонді України розповіли, як з 1 січня виплачуватимуть пільги на житлово-комунальні послуги. Про це повідомила пресслужба ПФУ.

Так, з початку 2023 року органи Пенсійного фонду виплачують пільги на житлово-комунальні послуги виключно у готівковій формі. Перерахування коштів на банківську картку вважається виплатою у готівковій формі.

При цьому у ПФУ роз'ясняють, що пільговикам, які раніше вже отримували відповідні пільги у готівковій формі, будуть і далі перераховувати кошти на їхні рахунки, відкриті в уповноважених банках або виплачувати через відділення АТ «Укрпошта». Це залежить від способу отримання виплати, обраного пільговиком.

Пільговикам з-поміж пенсіонерів, які отримували пільги у грошовій безготівковій формі, виплати проведуть шляхом перерахування коштів на їхні пенсійні рахунки в уповноважених банках або через «Укрпошту» (якщо пенсіонер там отримує пенсію).

А от громадянам, які отримували пільги у грошовій безготівковій формі, але які не є пенсіонерами, пільгові кошти на оплату житлово-комунальних послуг будуть перераховувати на їхні поточні рахунки, відкриті ПФУ в АТ «Ощадбанк».

Як зазначають в пресслужбі, про відкриття такого рахунку пільговику повідомляють територіальні органи ПФУ, а щоб отримати з нього кошти, потрібно особисто звернутися до «Ощадбанку» для укладання договору банківського рахунку.

У разі, якщо пільговик бажає отримувати кошти на рахунок, відкритий в іншому банку, або через відділення «Укрпошти», він має звернутися з відповідною заявою до територіального органу Пенсійного фонду одним із трьох способів: особисто до будь-якого сервісного центру, поштою або через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

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Автор: Віктор Крук
Теги: пільги пільговики Ощадбанк ПФУ
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