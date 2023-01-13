Вчора у Полтавському районі горіла лазня

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 101

Обійшлось без загиблих та поранених

12 січня у селі Шилівці Полтавського району виникла пожежа – палала лазня. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Полтавській області.

Пожежу ліквідували о 20.00. Обійшлось без травмованих та загиблих. Вогонь знищив 40 кв. м облицювання стін та стелі, побутові прилади та меблі. До гасіння залучилася 10-а державна пожежно-рятувальна частина.

Причина пожежі встановлюється.