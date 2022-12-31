Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклого Богдана Рябчевського

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 446

Якщо знаєте щось про нього — повідомте в поліцію

Лубенський районний відділ поліції Полтавщини розшукує 17-річного Богдана Рябчевського з села Вільшанка, Лубенського району, який 30 грудня, близько 14.00, пішов з дому у напрямку лісу та не повернувся.

Прикмети неповнолітнього: зріст близько 160 см, міцної статури, волосся коротке русе, очі блакитні. На момент зникнення був одягнений у світлі джинси, темно синю куртку, салатову шапку, кросівки сині з помаранчевими шнурками, з собою була сумка коричневого кольору. Особливі прикмети — хлопець має проблеми зі здоров’ям, погано говорить.

Якщо у вас є інформація про цього хлопця, що допоможе пришвидшити його розшук, просимо повідомити до Лубенського районного відділу поліції Полтавщини за телефонами: (05361) 73-628, (053251)-79-14, 050-440-82-76, 066-686-33-47, 050-440-82-76, 095-93-57-147 або 102.



