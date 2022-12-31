Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклого Богдана Рябчевського

Лубенський районний відділ поліції Полтавщини розшукує 17-річного Богдана Рябчевського з села Вільшанка, Лубенського району, який 30 грудня, близько 14.00, пішов з дому у напрямку лісу та не повернувся.
Прикмети неповнолітнього: зріст близько 160 см, міцної статури, волосся коротке русе, очі блакитні. На момент зникнення був одягнений у світлі джинси, темно синю куртку, салатову шапку, кросівки сині з помаранчевими шнурками, з собою була сумка коричневого кольору. Особливі прикмети — хлопець має проблеми зі здоров’ям, погано говорить.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер