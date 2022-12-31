«Полтаваобленерго» просить кременчуцьких підприємців обмежити споживання електроенергії

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 276

«Полтаваобленерго» просить кременчуцьких підприємців обмежити споживання електроенергії, щоб містянам не довелось святкувати у темряві.

Графік відключення електроенергії на січень 2023 року

— Настають світлі новорічні свята, коли українці попри складні умови воєнного часу, збираються разом у теплому родинному колі. Енергетики звертаються до енергоємних підприємств Полтавщини при можливості обмежити споживання електроенергії у ці святкові дні, зокрема з вечора 30 грудня і до 1 січня 2023 року. Та підтримати роботу енергосистеми України, дотримуючись і так низьких лімітів потужності доведених до області. Це допоможе стабільно пройти цей період без застосування графіків обмеження і дасть можливість полтавським родинам відсвяткувати Новий рік зі світлом і теплом, — йдеться у повідомленні.