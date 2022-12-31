На Полтавщині в пожежі загинув чоловік

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30 грудня на Полтавщині сталася пожежа у приватному домоволодінні. Унаслідок пожежі загинув мешканець села Заїченці, Семенівської громади. Поліція розпочала досудове розслідування.

На місце події прибула поліція та рятувальники. Правоохоронці з’ясували, що під час пожежі в будинку перебував 61-річний власник оселі, який, на жаль, загинув. Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу. Причину пожежі встановлюють фахівці.

За даним фактом слідчий розпочав кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.