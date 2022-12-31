Кременчужанин викликав поліцію, поки зловмисник обкрадав його приміщення

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 226

Увечері 30 грудня у Кременчуці на гарячому затримати зловмисника, завдяки інформації про незаконне проникнення до ремонтної майстерні, яка надійшла від власника приміщення до територіального підрозділу поліції.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Кременчуцького районного управління та бійці батальйону поліції особливого призначення. Реалізувавши комплекс невідкладних заходів, правоохоронці встановили особу, причетну до злочину та вилучили речові докази, що свідчать про його причетність до крадіжки. Ним виявився 36-річний раніше судимий місцевий мешканець.

— Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Водночас ми перевіряємо затриманого на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території міста та району, — повідомив Олександр Холондович, начальник Кременчуцького райуправління поліції.

Слідчим підрозділом Кременчуцького райуправління поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, здійснюється розслідування за ч.4 ст.185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої фігуранту статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

Поліція Полтавщини закликає громадян подбати про охорону належного вам майна. Серед оптимальних варіантів – встановлення сигналізації та камер відеонагляду.

Нагадуємо громадянам про додаткові варіанти оперативного інформування поліції про підозрілих осіб, небезпечні предмети, події та надзвичайні ситуації. Окрім лінії 102, таку інформацію можна повідомити через чат-бот поліції Полтавщини у Телеграм, а також у Messenger Facebook «Поліція Полтавської області».