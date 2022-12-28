У Кременчуці поліцейські «застукали» чоловіків, які незаконно порубали ялинки

Вчора, 21:30 Переглядів: 342

Сьогодні, 28 грудня, під час патрулювання Кременчуком поліцейські помітили чоловіків, які незаконно зрубали ялинки та не встигли принести їх додому. Про це повідомляє патрульна поліція міста.

У чоловіків знайшли знаряддя злочину – сікач.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для фіксування даного факту.

Патрульна поліція міста Кременчука звертається до всіх мешканців та небайдужих громадян. Якщо вам відомі факти незаконної вирубки зелених насаджень або нищення довкілля, одразу дзвоніть на лінію 102.