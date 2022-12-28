Світ Сковороди: завтра вийде в обіг пам'ятна банкнота 500 грн

Вчора, 22:00 Переглядів: 328

Купити її можна буде у чотирьох банках за 541-554 грн

Завтра, 29 грудня, вводиться в обіг нова пам’ятна банкнота номіналом 500 гривень, присвячена 300-річчю від дня народження видатного українського філософа, богослова, поета, музиканта, педагога — Григорія Сковороди.

Про це повідомили у Національному банку України.

Ця пам’ятна банкнота відтворює дизайн банкноти номіналом 500 гривень і водночас має важливу відмінність — на її лицьовому боці нанесена символіка до святкування 300-річчя Григорія Сковороди.

— Григорій Сковорода — унікальна, неординарна, яскрава особистість, а його творчість залишається актуальною впродовж століть. Він вважав, що головне в житті — свобода, яка сьогодні — безцінний скарб для кожного українця! Святкування його ювілею – одна з ключових культурно-мистецьких подій 2022 року. І не лише в Україні, адже ЮНЕСКО визнало Григорія Сковороду одним із п'яти найвидатніших мудреців людства, — прокоментував заступник Олексій Шабан, голова НБУ.

Пам’ятна банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 р. має серію ГС із номерами 0000001–0050000.

Розмір банкноти — 75 x 154 мм; тираж — 50 000 шт.

Основний малюнок лицьового боку — портрет Григорія Сковороди; основний малюнок зворотного боку — зображення будівлі Києво-Могилянської академії, вихованцем якої був цей видатний український філософ.

Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року.

Додатково на її лицьовому боці на місці водяного знака нанесено трафаретним друком спеціальною оптично-змінною фарбою офіційну символіку до святкування 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди — «Світ Сковороди». Цей напис поступово змінює колір під час зміни кута нахилу банкноти (від світло-зеленого до темно-зеленого).

Ціна пам’ятної банкноти в конверті — 541 грн, у сувенірній упаковці — 554 грн.

Купити пам’ятні банкноти можна буде через банки-дистриб’ютори:

«УКРГАЗБАНК»

«РАДАБАНК»

«ТАСКОМБАНК»

«ПРИВАТБАНК»

Уведенням в обіг нової пам’ятної банкноти НБУ продовжує відзначати ювілей Григорія Сковороди. Нагадаємо, що 22 листопада цього року Національний банк вже відкарбував срібну пам’ятну монету «Сад божественних пісень», присвячену творам цього видатного українського мислителя.





Раніше ми писали, що Нацбанк запустив в обіг пам’ятні монети серії «Збройні сили України» номіналом 10 грн.