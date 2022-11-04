На Полтавщині водій на смерть збив 68-річну пішоходку

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3-го листопада близько 18.20 на 243 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський (поблизу села Вишняки Хорольської тергромади Лубенського району) 60-річний водій Toyota Land Cruiser наїхав на 68-річну пішоходку.

За інформацією Лубенського райвідділу поліції та СУ ГУНП, жінка отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці.

За даним фактом слідчий підрозділ обласного Главку поліції, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.