У Кременчуці 72-річна жінка впала з 9 поверху

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Про це поліції повідомили мешканці багатоповерхівки

2 листопада близько 7.00 до поліції надійшла інформація від мешканців багатоповерхівки, що у провулку Героїв Маріуполя (колишня назва – Героїв Бреста) із квартири дев’ятого поверху випала жінка. Про це інформує Кременчуцьке районне управління поліції.

На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції та медики, які констатували смерть жінки. Поліцейські встановили особу померлої. Нею виявилася 72-річна кременчужанка.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі обставини та причини події з’ясовує слідство.

Нагадаємо, що 1 листопада на Молодіжному 28-річна кременчужанка випала з 4 поверху.



