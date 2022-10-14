У Полтаві водій врізався у бетонний блок, після чого його затисло в автівці

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13 жовтня близько 21.00 на вулиці Серьогіна у Полтаві 44-річний водій автівки ЗАЗ не впорався із керуванням і врізався у бетонний блок. За інформацією Полтавського районного управління поліції, про аварію правоохоронцям повідомили перехожі.

У результаті аварії чоловіка затисло деформованими конструкціями автомобіля, повідомляє ГУ ДСНС України у Полтавській області. П'ятеро рятувальників за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували потерпілого та передали до рук медиків.

Водій авто отримав тілесні ушкодження, його доставили до лікарні.

За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі поліція встановлює обставини та причини аварії.