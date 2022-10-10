У Кременчуці мотоцикліст потрапив у ДТП, об'їжджаючи собаку

9 жовтня на вулиці Академіка Герасимовича у Кременчуці сталася дорожньо транспортна пригода, повідомили у пресслужбі поліції.
36-річний водій мотоцикла Suzuki GSX R 600, рухаючись в напрямку вул. Чумацький Шлях, помітив на проїжджій частині собаку та намагаючись її об‘їхати не впорався з керуванням.
В результаті ДТП водій отримав легкі тілесні ушкодження. За фактом ДТП ведеться перевірка.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер