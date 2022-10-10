У деяких районах міста зникли вода та світло
Зранку 10 жовтня під час повітряної тривоги у Кременчуці чути звуки вибухів. У деяких районах міста зникли вода та світло.
Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що це одна з найбільших ракетних атак російських окупантів по Україні за останній час. Він попросив серйозно ставитися до своєї безпеки й перебувати під час повітряної тривоги в укриттях.
Міський голова Віталій Малецький поінформував, що публікувати фото та відео заборонено. Чекаємо офіційну інформацію.
Також мер радить зробити запаси води та залишатись в укриттях до відбою повітряної тривоги.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер