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У Кременчуці чути звуки вибухів

Сьогодні, 09:44 Переглядів: 1 184

 

У деяких районах міста зникли вода та світло

Зранку 10 жовтня під час повітряної тривоги у Кременчуці чути звуки вибухів. У деяких районах міста зникли вода та світло.

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що це одна з найбільших ракетних атак російських окупантів по Україні за останній час. Він попросив серйозно ставитися до своєї безпеки й перебувати під час повітряної тривоги в укриттях.

Міський голова Віталій Малецький поінформував, що публікувати фото та відео заборонено. Чекаємо офіційну інформацію.

Також мер радить зробити запаси води та залишатись в укриттях до відбою повітряної тривоги.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: повітряна тривога сирена вибухи
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