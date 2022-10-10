«Кожен кременчужанин пропустив через себе трагедію «Амстора»: чемпіонка Світлана Гордієнко

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 249

Безумовно, однією з головних героїнь міжнародного турніру «Арнольд Класик Європа», що відбувся в середині вересня в іспанській Севільї, стала Світлана Гордієнко з Кременчука. Світлана є універсальною спортсменкою і на одному турнірі традиційно виступає в кількох одних із найскладніших дисциплінах бодибілдинг – акробатичному фітнесі та бодіфітнесі. Про це повідомляє Національна Федерація бодибілдинг України.

Світлана серед любителів здобула перемоги у бодіфітнесі серед жінок до 163 см та у відкритій категорії серед жінок-майстрів +35 років, а також стала бронзовою призеркою серед жінок у відкритій категорії в акробатичному фітнесі. За підсумками виступу в акробатичному фітнесі серед аматорів 17 вересня, іменита спортсменка отримала запрошення того ж дня виступити у Чемпіонаті світу серед спортсменів-професіоналів Еліт Про та у «Арнольд Класик Європа Еліт Про Шоу», які проходили паралельно.

Дебют на рівні професіоналів вже багато спортсменів може вважати своїм успіхом, але тільки не Світлана, яка ставить перед собою завжди найвищі цілі.

«Срібло» чемпіонату світу серед професіоналів – саме такий крутий результат показала українка на дебютних змаганнях на рівні Еліт Про.

Пресслужба ФББУ звернулася до Світлани з проханням розповісти, як проходила підготовка до змагань у Севільї в умовах війни, які враження залишила поїздка на турнір до Іспанії та, безумовно, про подальші спортивні плани.

Світлана Гордієнко:

- Участь у турнірі «Арнольд Класик» – це була моя мрія, яку допоміг мені здійснити мій спонсор – компанія «Портер». За допомогою спонсора та, звичайно ж, моїх тренерів Олександра Гордієнка та Олега Понурка, ми змінили плани та цілеспрямовано готувалися на турнір «Арнольд Класик Європа». Готувалися ми у Кременчуці, у чудовому фітнес-клубі «Тонус», який розташований за 400 метрів від торгового центру «Амстор», який розбомбили ракетами рашисти…

Кожен кременчужанин пропустив через себе трагедію, яка сталась у нашому місті. Вікно, що вилетіло у фітнес-клубі в результаті вибуху нагадує нам щодня, що у нас триває війна і кожне тренування може стати останнім…

Готувалась я дуже відповідально, на повну силу, за емоційної підтримки як моїх рідних, так і всіх моїх клієнтів та фанатів.

Від організації турніру та самої поїздки на європейський «Арнольд» маю дуже гарні враження. Бронзовий успіх, який став першим для мене на міжнародному рівні в акробатичному фітнесі, сильно змотивував і підняв бойовий дух продовжувати боротьбу далі серед професіоналів. І в мене все вийшло! На думку тренерів та суддів, я набагато краще виконала довільну програму і по тілу була найкращою. У підсумку я програла у сумі 4 бали переможниці чемпіонату світу серед Еліт Про. Коли нас залишилося двоє на сцені під час порівняння, я зрозуміла, що обирали між першим і другим місцем і від цього я була вже дуже щаслива. Емоції зашкалювали й була велика гордість за нашу Україну.

А наступного дня були перемоги у двох категоріях у бодіфітнесі. Результати показали, що я на правильному шляху разом із командою професіоналів. 18-20 жовтня в Південній Кореї пройде Чемпіонат світу, де я братиму участь у двох категоріях бодіфітнесу: серед жінок до 158 см та майстрів 40-44 роки. Намагатимуся показати свою найкращу форму і, сподіваюся, що за підсумками виступу на Чемпіонаті світу прозвучить Гімн України. А у 2023 році планую виступати в акробатичному фітнесі на змаганнях Еліт Про.