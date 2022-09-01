У Полтаві всю ніч розшукували 13-річного хлопця

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 253

Підліток ще вдень пішов гуляти й не повернувся додому

31 серпня, близько 23.30, у Полтаві 39-річна місцева жінка звернулася до поліції з проханням розшукати її малолітнього сина, який вдень пішов гуляти й не повернувся додому. Про це інформує Полтавське райуправління поліції.

Також жінка повідомила, що зв’язок із дитиною відсутній. Отримавши інформацію, на пошуки хлопця залучили максимальну кількість особового складу підрозділу поліції. Пошукові заходи тривали всю ніч. А близько 6.00 хлопця знайшов ювенальний інспектор на території Шевченківського району міста.

Наразі із підлітком все гаразд. Його повернули матері. Ювенальна превенція Полтавського районного управління поліції проводить профілактичну роботу із сім’єю, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.