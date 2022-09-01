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На Полтавщині п’яний водій скоїв ДТП, в якій травмувалися троє осіб

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 254

 

Поліція розпочала досудове розслідування

Вчора, 31 серпня, на автодорозі Опішня-Миргород поблизу села Михайлики Шишацької громади сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області з посиланням на Миргородський райвідділ поліції.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль FORD Fusion, під керуванням 61-річного водія, виїхав за межі проїзної частини, з’їхав у кювет та далі у поле, де автівка зупинилася.

Унаслідок ДТП водій автомобіля та двоє пасажирок, отримали тілесні ушкодження та доставлені каретою швидкої медичної допомоги до Миргородської лікарні.

За результатами обстеження на стан сп’яніння водія встановлено, що вміст алкоголю в крові становить 0,88 проміле.

- За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального  кодексу України. Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовує слідство, - йдеться у повідомленні.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини ДТП нетверезий водій
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