Покажи своє 1 вересня (оновлюється)

У День знань, 1 вересня, «Кременчуцький ТелеграфЪ» традиційно публікує у новині фотографії кременчуцьких школярів.
Цього року святкові заходи у школах не проводили через війну. Локально пройшли невеликі заходи для першачків. Переважна більшість школярів зустріли 1 вересня перед монітором комп’ютера чи телефона.
Втім, ми вирішили не відмовлятись від цієї традиції. Тому надсилайте свої фото для історії, яка обов'язково завершиться нашою перемогою!
Надсилайте фото в наш телеграм @KremenTelegraf_bot, називайте прізвище та ім'я школяра, номер навчального закладу та клас. Чекаємо!
Невеличке свято для дітей школи № 20 провели у сквері Бабаєва
Варвара Черниш, ліцей №6, 6-А
Назар Чабан, 3-А клас, ліцей №10
Ярослав Ткаченко, 4-А клас, гімназія №26
Олеся Мінчук, 3-Б клас, ліцей №6
Артем та Роман Фролови, 3-Б клас, школа № 20
Марія Романченко, 4-Б клас, колегіум № 25
Лісняк Михайло, 28 гімназія, 1-А
Вусик Марія, 1-Г клас, ліцей №25
Тимошенко Аріна, 4-Г клас, гімназія 12
FamilyUA
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер