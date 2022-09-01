Покажи своє 1 вересня (оновлюється)

Сьогодні, 11:50 Переглядів: 878

Надсилайте світлини, як ви зустріли День знань, до редакції

У День знань, 1 вересня, «Кременчуцький ТелеграфЪ» традиційно публікує у новині фотографії кременчуцьких школярів.

Цього року святкові заходи у школах не проводили через війну. Локально пройшли невеликі заходи для першачків. Переважна більшість школярів зустріли 1 вересня перед монітором комп’ютера чи телефона.

Втім, ми вирішили не відмовлятись від цієї традиції. Тому надсилайте свої фото для історії, яка обов'язково завершиться нашою перемогою!

Надсилайте фото в наш телеграм @KremenTelegraf_bot, називайте прізвище та ім'я школяра, номер навчального закладу та клас. Чекаємо!

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Варвара Черниш, ліцей №6, 6-А

Назар Чабан, 3-А клас, ліцей №10

Ярослав Ткаченко, 4-А клас, гімназія №26

Олеся Мінчук, 3-Б клас, ліцей №6

Артем та Роман Фролови, 3-Б клас, школа № 20

Марія Романченко, 4-Б клас, колегіум № 25

Лісняк Михайло, 28 гімназія, 1-А

Вусик Марія, 1-Г клас, ліцей №25

Тимошенко Аріна, 4-Г клас, гімназія 12

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